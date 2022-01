GF Vip, Sonia Bruganelli svela perché rende immune Soleil Sorge: i motivi

Sonia Bruganelli ha confessato perché avrebbe dato spesso l'immunità a Soleil Sorge al GF Vip 6.

Attraverso i social Sonia Bruganelli ha risposto alle domande dei fan in merito all’immunità che lei e Adriana Volpe avrebbero dato a Soleil Sorge al GF Vip 6.

Sonia Bruganelli: l’immunità a Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip in molti hanno notato che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe siano solite dare “l’immunità” a Soleil Sorge, che senza dubbio è uno dei volti di punta di questa sesta edizione del reality show.

A rispondere a tal proposito è stata l’opinionista moglie di Paolo Bonolis, che attraverso i social ha scritto: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”. Dunque Sonia Bruganelli ha ammesso di aver reso immune Soleil Sorge per via delle dinamiche da lei create all’interno della casa (come ad esempio quella appena sbocciata con Delia Duran).

Soleil Sorge e Delia Duran

Dopo l’addio di Alex Belli al GF Vip nella casa è entrata Delia Duran che ha deciso di mettere fine alla sua unione con l’attore. Lei e Soleil Sorge sono inaspettatamente diventate amiche e Delia ha confessato di sentirsi molti più capita da lei che dal suo ex marito: “Vedrai che poi ti mancherò. Siamo ormai connesse io e te, non sono più connessa con Alex, ma con te.

Siamo sulla stessa lunghezza d’onda, nella stessa barca. Abbiamo sofferto così tanto che pensiamo le stesse cose. Senza sapere che l’avevi già detto te in confessionale, anche io ho detto scherzando ‘ormai mi aspetto che Alex arrivi al GF Vip e dice di essere incinto’. Ormai ci possiamo aspettare tutto da lui, chissà cosa farà nella prossima puntata”, ha confessato Delia a Soleil.

Soleil Sorge e Alex Belli

Nel frattempo Alex Belli ha fatto sapere attraverso i social di aver lasciato l’Italia e in tanti sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori chiarimenti tra lui, Soleil e Delia al GF Vip.