GF Vip, Sophie Codegoni pungola Manuel Bortuzzo: “Baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria”

Sophie Codegoni ha punzecchiato Manuel Bortuzzo con una provocazione davvero pungente: ecco cosa è successo tra i due gieffini

Sabato 16 ottobre nella casa del Grande Fratello Vip si è tenuta una grande festa a tema, che ha visto incroci di coppie alquanto inediti. Lulù Selassié, per esempio, ha regalato un massaggio a Gianmaria Antinolfi prima di andare a dormire, mentre Manuel Bortuzzo si è lasciato provocare da Sophie Codegoni in giardino.

In un video che sta già spopolando online, si vede di fatto l’ex tronista di Uomini e Donne chiedere una canzone romantica alla regia. La vera intenzione della giovane era tuttavia quella di stuzzicare beffardamente gli altri concorrenti del reality con una pensata del tutto inaspettata.

La provocazione di Sophie e Manuel

Alla fine della festa del sabato sera, alcuni Vipponi si sono intrattenuti in giardino, dove le telecamere hanno ripreso Sophie e Manuel intenti a scambiarsi sguardi complici e battute.

Il tutto è avvenuto davanti all’ex fiamma di Belen Rodriguez, che nella magione romana pare sia già stato scaricato dall’ex tronista.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Rivolgendosi a Bortuzzo e alla regia, la Codegoni ha impugnato il microfono dicendo: “Dai, baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria“.

L’ex volto del dating show mariano ha così lanciato una vera e intenzionale provocazione, che ha coinvolto lei e gli altri protagonisti del reality di Alfonso Signorini.

Tutti e tre sono infatti legati da interessi e flirt più o meno sentiti, dei quali si è anche ampiamente parlato in diretta. Dopo essere stato stuzzicato da Sophie, Manuel Bortuzzo ha tuttavia preferito non esporsi, non opponendosi però nemmeno del tutto alle provocazioni della coinquilina.