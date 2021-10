Belen Rodriguez criticata duramente sui social: “Schiaffo alla miseria”

Un nuovo scatto di Belen Rodriguez ha provocato la reazione dei fan: ecco come hanno reagito i seguaci della presentatrice sui social

Dopo un periodo di fermo, dovuto alla recente gravidanza, Belen Rodriguez è tornata senza dubbio al centro del gossip. A innescare i rumors sono state questa volta le borse di lusso mostrate dalla conduttrice di Tu sì que vales sui suoi profili social.

Tutto ha avuto inizio quando la modella sudamericana ha appunto condiviso una foto delle sue borse, in occasione di un viaggio per un luogo al momento sconosciuto ai fan, con il solo indizio della didascalia che recita “In viaggio…”. Si tratta nel dettaglio di un trolley firmato Louis Vuitton del valore di circa 3000 euro, che ha provocato una scia di polemiche tuttora in corso.

Belen Rodriguez criticata per l’ostentazione del lusso

Oltre al trolley nominato, nello scatto in questione si vede anche una borsa birkin di Hermes, il cui valore non conosciamo nel dettaglio, ma che non deve essere inferiore ai 15 mila euro. I numerosi seguaci della soubrette argentina, fortemente colpiti dall’immagine, si sono così scatenati con i commenti, ovviamente non tutti positivi, come “Burina”, “Buffona arricchita” e “Uno schiaffo alla povertà”.

Se da una parte i follower dell’ex moglie di Stefano De Martino ha ammirato il suo stile e la sua eleganza, dall’altra molti altri le si sono rivolti con toni alquanto pesanti, contrariati da questa sua ostentazione del lusso. Insomma, di riffa o di raffa, la popolare conduttrice Mediaset resta sempre sulla creta dell’onda. Come spesso si dice, non importa se bene o male… purché se ne parli!