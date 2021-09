Belen Rodriguez, nuovo programma tv in arrivo dopo Tu si que vales?

Belen Rodriguez sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva.

Belen Rodriguez è da poco diventata nuovamente mamma. Ciononostante, la soubrette argentina ha deciso di non predersi una pausa dai suoi impegni lavortivi. A un settimana dalla nascita della figlia Luna Marì, è tornata in televisione per presentare la nuova edizione di Tu si que vales, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tuttavia, sembrerebbe che Tu si que vales non sia l’unico impegno professionale della showgirl.

Belen Rodriguez: nuovo show in arrivo?

Stando a quanto si vocifera grazie al settimanale Vero, Mediaset vorrebbe affidare a Belen un nuovo programma televisivo. Uno spettacolo nel quale Belen riuscirebbe a mettere in luce le sue brilllanti e dinamiche doti di conduttrice, ballerina e cantante. Inoltre, si vocifera anche si tratterà anche di un varietà colmo di amici e colleghi, che potrebbe andare in onda su Canale 5 o Italia Uno.

C’è comunque da dire che attualmente è solo un rumor: bisognerà, dunque, attendere per capire se si tratterà di realtà o si trasformerà in un progetto saltato.

Belen Rodriguez: la vita da imprenditrice

Nel frattempo, la soubrette argentina ha fatto conoscere al mondo anche la sua bravura come imprenditrice: infatti, dopo aver acquistato alcune azioni del brand beauty Cotril, ha fondato il marchio di costumi da bagno, Me Fui, insieme alla sorella Cecilia.

E non contenta, ha pure creato un brand di abbigliamento, Hinnominate, assieme alla fidanzata di Ignazio Moser e con il fratello Jeremias. Ultimo, non per importanza, Belen è una web influecer, super amata: quotidianamente è, difatti, seguita da ben oltre dieci milioni di follower.

Belen Rodriguez: amore senza fine con Antonino Spinalbes

Insomma, è davvero un periodo glorioso e ricco di soddisfazioni per Belen Rodriguez. E non solo nel campo professionale. Anche nella sfera amorosa le cose vanno più che bene: da un anno la bellissima showgirl vive una storia d’amore con il giovane Antonino Spinalbese.

Un amore impetuso quello tra i due che hanno deciso di mettere velocemente su famiglia. Proprio grazie all’unione con Antonino, lo scorso 12 luglio Belen è diventata mamma della piccola Luna Marì. Che l’anno prossimo la coppia convoli a nozze? Molto probabile, considerando che Spinalbese chiede quotidianamente la mano della Rodriguez e sia riusciuto anche ad istaurare un ottimo rapporto con Santiago, il picolo che Belen ha avuto ben otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino.