Gf Vip: Manuel Bortuzzo racconta come potrebbe recuperare i movimenti delle gambe

Alcune recenti dichiarazioni di Manuel Bortuzzo nella Casa del Grande Fratello Vip hanno enormemente emozionato i fan del programma

Come sappiamo, circa due anni fa Manuel Bortuzzo è purtroppo rimasto vittima di un tremendo episodio di cronaca nera che ha letteralmente modificato la sua vita. Il nuotatore non si è tuttavia mai arreso, serbando sempre la speranza di poter tornare a camminare un giorno.

Lo sportivo continua peraltro a vivere la sua passione per il nuoto, in merito alla quale nelle scorse ore ha fatto delle importanti confessioni a Davide Silvestri nella casa del Grande Fratello Vip.

“Vedevo Alex che cercava di nuotare senza usare le gambe come me, ma secondo me deve lavorare ancora per essere ai miei livelli”

Manuel sei un cuore, sempre con il sorriso ❤️ #gfvip pic.twitter.com/bWeRp67SDa — Cwtch 🌙❤️🖤 (@Aleismylife) September 17, 2021

Manuel Bortuzzo fiducioso verso il futuro

Manuel Bortuzzo ha dunque svelato che in futuro potrebbe tornare a muovere le gambe, anche grazie ad alcuni precisi interventi.“Essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile. Devi immaginarti una roba con miliardi di filamenti e connessioni, molti dei quali io li ho tranciati, anche se alcuni sono ancora collegati e integri. Le cure per tutti i collegamenti sono quasi impossibili da pensare, ma nonostante questo problema il corpo umano è portato al recupero, non a morire”.

Manuel e’ un esempio ammirevole di volonta’ e di amore per la VITA.

La medicina fa passi da gigante.E chissa’ che non ritorni un giorno a camminare con le sue gambe in modo autonomo.

Forza Manuel 💪❤#GFvip #manuel pic.twitter.com/jlYyMj4SfY — TheBaldiQueen👑 (@paolabaldi_oo) October 8, 2021

Ovviamente le parole del gieffino hanno scatenando un’ondata di grande emozione nei fan, che sperando di poter vedere presto camminare il loro beniamino.