GF Vip, sospeso il doppio appuntamento settimanale: i dettagli

Molto presto il doppio appuntamento del GF Vip potrebbe essere sospeso. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo i rumor in circolazione molto presto il doppio appuntamento settimanale del GF Vip potrebbe essere annullato.

GF Vip: il doppio appuntamento

Secondo le indiscrezioni circolate in rete il doppio appuntamento settimanale del GF Vip potrebbe essere interrotto a partire dalle settimane successive al 10 novembre e quindi il reality show vedrà lo svolgimento della diretta solo il lunedì (e non più il giovedì).

Il motivo? Da quella settimana si terranno i Mondiali di Calcio 2022, che verranno trasmessi dalla Rai. Non è da escludersi che, una volta terminato il tornero, Mediaset riprenderà la consueta programmazione del reality condotto da Alfonso Signorini ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme.

GF Vip: il cast

Sono iniziate sole poche settimane dall’inizio del GF Vip ma il programma tv non smette di far discutere. Dopo il caso di Marco Bellavia (che ha lasciato il programma dopo aver subito il bullismo da parte degli altri concorrenti e ha manifestato i suoi problemi di depressione) Gegia è stata eliminata e contro di lei è stata aperta un’istruttoria da parte dell’Ordine degli psicologi del Lazio.

Nel frattempo i concorrenti del reality show continuano a far discutere e nelle ultime ore, durante la diretta tv, si è svolto l’ennesimo capitolo del caso Mark Caltagirone (dove Pamela Prati ha replicato alle accuse delle sue ex manager, affermando di non aver percepito alcun cachet per le sue ospitate in tv a seguito della vicenda). In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione.