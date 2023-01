Gf Vip, Spinalbese interviene in collegamento: "Mi sono preso un po' di ferie. Non mollo."

In collegamento da un ospedale di Roma, Antonino Spinalbese ha spiegato come sta, rassicurando su un suo ritorno nella casa a breve.

Poche ore prima della notte di Capodanno Antonino Spinalbese aveva lasciato la casa del Gf Vip per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Il gieffino si trova ora in un ospedale della Capitale dove è intervenuto in collegamento.

L’hair stylist è apparso comunque fortunatamente sorridente e nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 2 gennaio ha rassicurato i suoi “coinquilini” e il pubblico sintonizzato da casa sul suo stato di salute: “Sto benissimo mi sono preso un po’ di ferie. Tra poco ritornerò in casa. Non mollo”, è quanto ha affermato.

Gf Vip, Spinalbese interviene in collegamento: “Sto bene”

Antonino ha raccontato come ha trascorso la notte di San Silvestro: “In realtà dalla stanza ho visto i fuochi d’artificio ed è stata un’esperienza fantastica. Sono stato 105 giorni dentro in quella casa. Sono stato benissimo”. Al che ad un certo punto Signorini ha scherzato: “Non è che sei stato sotto il trapuntino con qualche infermiera… per non perdere le sane abitudini…”.

Spinalbese: “Con le infermiere ho creato qualche dinamica”

Il gieffino è stato al gioco e ad Alfonso Signorini ha risposto sorridendo: “Con le infermiere ho creato qualche dinamica…”. Ha poi aggiunto: “Posso testimoniare che questa è una camera ospedaliera”. Infine c’è stata l’occasione per uno scambio di auguri tra lui e Oriana.