GF Vip, sponsor in fuga per Marco Bellavia: perfino Mattino5 tace sul reality

GF Vip, sponsor in fuga per Marco Bellavia: anche Federica Panicucci a Mattino5 non dedica spazio al reality.

Quanto accaduto a Marco Bellavia all’interno del GF Vip 7 continua a far discutere. Nelle ultime ore, due degli sponsor della casa più spiata d’Italia hanno preso le distanze e perfino il programma Mattino 5 non ha dedicato nemmeno una parola al reality.

Dopo la difesa di Tommaso Zorzi e Jessica Selassié nei riguardi di Marco Bellavia, anche gli sponsor del GF Vip 7 iniziano a prendere le distanze da quanto avvenuto nella Casa più spiata d’Italia. Amica Chips ha fatto sapere:

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la Casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori nè sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

TooA prende le distanze dal GF Vip

Tra gli sponsor che si sono allontanati da quanto accaduto al GF Vip c’è anche TooA, produttrice della macchina del gelato. In risposta ad un telespettatore, l’azienda ha comunicato:

“La società TooA è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo. TooA è e sarà sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli”.

Non sono solo gli sponsor ad allontanarsi dal GF Vip, ma anche alcuni programmi Mediaset. Mattino5, per la prima volta nella storia del reality più spiato d’Italia, nella puntata in onda lunedì 3 ottobre non ha dedicato neanche un minuto al programma di Alfonso Signorini. Generalmente, Federica Panicucci si occupa del GF Vip la mattina stessa della messa in onda e quella successiva alla diretta.