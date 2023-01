GF Vip, Stefano Fiordelisi contro Edoardo: il gesto inaspettato

I rapporti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip sembrano aver subito un tracollo e in queste ore il padre della modella, Stefano Fiordelisi, ha fatto un gesto inaspettato contro Edoardo.

Stefano Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

Con parole molto forti Edoardo Donnamaria ha espresso in queste ore la sua volontà di allontanarsi da Antonella Fiordelisi e ha affermato di non voler essere più il suo “cagnolino”. Il concorrente è arrivato persino a dire che, se potesse tornare indietro, non si avvicinerebbe più ad Antonella all’interno della Casa. Le sue parole senza dubbio hanno suscitato la reazione di Stefano Fiordelisi, il padre della schermitrice che è da sempre a lei molto legato.

Secondo indiscrezioni a seguito di quanto affermato da Edoardo, Stefano Fiordelisi avrebbe smesso di seguirlo sui social e, a seguire, avrebbe reso privato il suo account.

Nei mesi scorsi l’uomo non ha mancato più volte di commentare le dinamiche all’interno della Casa, prendendo le difese di sua figlia e gioendo per i suoi risultati. Spesso le sue parole hanno finito per scatenare polemiche e bufere tra i fan del programma e in molti (compreso l’ex fidanzato di Antonella) hanno criticato il suo comportamento.

Gianluca Benincasa contro Stefano Fiordelisi

Nei giorni scorsi Stefano Fiordelisi ha esultato via social per il risultato ottenuto da Antonella al televoto del GF Vip e contro di lui si era scagliato Gianluca Benincasa, ex fidanzato della concorrente.

“Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. (Le iniziali di Stefano Fiordelisi, ndr) riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di mer**.

Quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire per l’Italia intera”, aveva scritto Gianluca via social.