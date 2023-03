GF Vip, Tavassi a rischio squalifica per una frase su Antonella

GF Vip, Edoardo Tavassi a rischio squalifica per una frase su Antonella Fiordelisi.

Dopo l’addio di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, anche Edoardo Tavassi è a rischio squalifica. Il Vippone non ha utilizzato belle parole per parlare di Antonella Fiordelisi.

GF Vip: Tavassi a rischio squalifica

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip per un gesto considerato violento nei riguardi di Antonella Fiordelisi. Dopo qualche giorno, anche Daniele Dal Moro è stato cacciato per aver avuto un comportamento simile con Oriana Marzoli. Adesso potrebbe essere il turno di Edoardo Tavassi, ma il motivo è diverso.

Cosa ha fatto Edoardo Tavassi ad Antonella?

Nelle ultime ore, alcuni fan di Oriana si sono recati fuori dal GF Vip per mandare un messaggio di incoraggiamento alla loro beniamina. I seguaci, però, ne hanno approfittato per lanciare una serie di frecciatine ad Antonella. Quest’ultima non ha compreso le offese e ha ringraziato: “Grazie cucciole“. L’unico ad aver captato il misunderstanding è stato Tavassi. Raccontando la cosa alla Marzoli ha esclamato:

“La parte divertente è che c’è stata una carrellata di insulti e lei ringraziava”.

I fan chiedono la squalifica di Tavassi dal GF Vip

I fan di Antonella hanno subito attaccato Tavassi, accusandolo di bullismo. Sui social piovono commenti che chiedono a gran voce la squalifica di Edoardo. Si legge: “Questa è derisione e cattiveria, ovvero bullismo” oppure “Ginevra è stata squalificata perché ha detto che Marco meritava il bullismo, Tavassi ha detto che Antonella si merita gli insulti. Una è stata squalificata, l’altro verrà portato in finale“. Edoardo verrà cacciato dal GF Vip? Lo scopriremo nella prossima puntata.