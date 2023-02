GF Vip, Tavassi chiude con Antonella: "Non ti parlerò più, sei un fantasma"

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Tavassi ha deciso di chiudere definitivamente con Antonella Fiordelisi.

La Vippona ha un’idea precisa in merito all’atteggiamento del coinquilino.

Fin dall’inizio del GF Vip, il rapporto tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi non è mai stato idilliaco. Dopo l’ultima diretta, però, il Vippone ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con la fidanzata di Donnamaria. Non vuole più avere nulla a che fare con lei, tanto che le ha comunicato le sue intenzioni.

Tavassi, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Non la voglio nemmeno più nominare. Antonella te lo dico adesso, io e te non parleremo mai più, da adesso fino alla fine. Te lo chiedo per favore. Ti voglio chiedere una cosa, un favore personale. Non mi chiedere neanche un hamburger. Non mi mettere in condizione di poter interagire con te. Da adesso in poi, per quanto mi riguarda, non sentirai parlare di te, io non parlerò di te, non avremo alcun tipo di interazione, né hamburger, né scacchi. Fine. Se mi vedi… hai presente ghost? Attraverso”.