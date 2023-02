GF Vip, Tavassi scrive una lettera d'amore a Micol: "Mi esplode il cuore"

Edoardo Tavassi ha sorpreso Micol Incorvaia con una lettera d’amore.

Complice l’atmosfera del giorno di San Valentino, il concorrente del GF Vip ha radunato in salone tutti i compagni d’avventura e si è lasciato andare ad una lettura plateale.

Attimi emozionanti al GF Vip per Micol Incorvaia. La Vippona ha ricevuto una bellissima sorpresa da Edoardo Tavassi. Il ragazzo le ha scritto una lettera d’amore e, con la scusa di leggere un comunicato, ha radunato tutti i compagni d’avventura in salone.

A quanto pare, Edoardo aveva contattato Micol prima dell’inizio del reality, ma lei lo aveva snobbato.

Tavassi ha ripercorso la sua storia d’amore con Micol alternando i sentimenti all’ironia che da sempre lo contraddistingue. Ha letto:

“Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho vista. Questo anche grazie ai filtridel tuo profilo Insta. Ti chiesi in direct di dirmi se era apposto, tu mi hai scritto sì e poi non mi hai più risposto. Ci ero rimasto male all’inizio, ma poi ho pensato ‘ndo scappa? Tanto nella casa la ribecco’. E infatti così è andata. Ho visto la dolce Micol davanti e ti ho strappato un sorriso mentre eri frizzata. Da lì in poi come due amici insieme passando le ore. E ogni volta che ridevi a una mia battuta mi esplodeva il cuore“.