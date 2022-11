GF Vip, Taylor Mega: dettagli bollenti sui flirt con Giaele e Alberto

Taylor Mega, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, è entrata in Casa per parlare dei flirt che ha avuto con due Vipponi, ovvero Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

I dettagli bollenti, per la gioia di Alfonso Signorini, sono serviti.

Ospite dell’ultima puntata del GF Vip, Taylor Mega ha confermato di aver avuto un flirt con Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Con entrambi, anche se la relazione è finita, è rimasta in ottimi rapporti. L’influencer ha avuto modo di verderli entrambi, anche se il Vippone era in collegamento perché positivo al Covid.

Il flirt tra Taylor e Giaele è nato la scorsa estate, quando le due amiche si sono concesse una vacanza a Capri. “Eravamo Capri, passava nuda in camera ed è capitato“, ha ammesso la Mega. Sofia, contenta, ha aggiunto: “Ci siamo divertite“. Poco dopo, la Vippona ci ha tenuto a sottolineare:

“Prima di diventare un’amica la vedevo come una dea. Ci siamo date dei limiti perché é successo qualcosa. Non fatemi parlare. (…) Taylor è una bellissima ragazza ho sempre avuto un debole per lei”.