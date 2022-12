GF Vip, tensione tra Micol e Edoardo: cosa succede

Al GF Vip 7 sembra che l’intesa tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi abbia iniziato a scricchiolare e, nelle ultime ore, la sorella di Clizia si è sfogata con Giaele.

Micol e Edoardo: le incomprensioni

Fino a pochi giorni fa sembrava che l’intesa tra Micol Incovaia e Edoardo Tavassi fosse giunta alle stelle ma poi, nelle ultime ore, i due hanno iniziato ad avere alcune incomprensioni. In particolare Edoardo ha accusato Micol di non ricambiare le sue attenzioni e lei invece si è sfogata con Giaele De Donà affermando che lui non abbia capito appieno il suo carattere.

“Se pensi una roba del genere di me non hai capito un cazz*, mi offendi così.

Mi dà fastidio perché fa parlare gli altri al posto suo. Mi sento veramente offesa e lui non vuole sentire ragioni. Da ieri non ci parliamo…”, ha dichiarato Micol che nel frattempo, per qualcuno, avrebbe dormito insieme a Edoardo solo per ottenere visibilità ed evitare una nomination.

Lo sfogo di Edoardo

Anche il fratello di Guendalina Tavassi si è sfogato nelle scorse ore per quanto accaduto tra lui e Micol e ha confessato a Antonino Spinalbese di non sentirsi ricambiato.

“Se sbaglio sono il primo che chiede scusa, ma non mi sento in torto. Da queste cose capisci anche quanto c’è di maturo in una persona. A volte la differenza di età si vede. Io sono trasparente, se mi piaci te lo dico”, ha affermato. I due riusciranno a superare le loro incomprensioni e ad avere finalmente un chiarimento? In tanti sono impazienti di saperne finalmente di più.