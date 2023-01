GF Vip, un'amica di Edoardo parla di Antonella: "Non mi è piaciuta quando..."

GF Vip, un'amica di Edoardo parla di Antonella: "Non mi è piaciuta quando..."

GF Vip, un'amica di Edoardo parla di Antonella: "Non mi è piaciuta quando..."

Camilla Ghini, amica di Edoardo Donnamaria e collega a Forum, ha parlato del suo percorso al GF Vip.

La ragazza non ha potuto fare a meno di esprimere il suo parere su Antonella Fiordelisi.

GF Vip: un’amica di Edoardo parla di Antonella

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Camilla Ghini ha parlato con Turchese Baracchi dell’avventura di Edoardo Donnamaria al GF Vip. La ragazza, figlia del famoso attore Massimo, è una sua collega a Forum e lo conosce molto bene. E’ per questo che ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di vederlo fidanzarsi nella Casa più spiata d’Italia.

Il pensiero di Camilla Ghini

“Avrebbe potuto viverla più serenamente questa esperienza“, ha confessato l’amica di Edoardo. Camilla sostiene che Donnamaria abbia vissuto troppi bassi al GF Vip, mostrandosi spesso triste e sconsolato. Nella vita quotidiana è molto più divertente di quanto si sta vedendo in tv. Inevitabilmente si è finito a parlare di Antonella Fiordelisi e la Ghini ha dichiarato:

“Io non credevo che Edoardo si potesse innamorare nella Casa, anche perché le sue relazioni sono state molto brevi. Non conosco Antonella, a mio avviso ha un carattere molto complicato e difficile, non mi è piaciuto quando ha cercato di ingelosirlo. Io a queste tattiche credo poco”.

Edoardo e Antonella: tempo al tempo

In conclusione, l’amica di Edoardo ha sottolineato che, con il passare dei mesi, si è ricreduta sulla Fiordelisi. Crede nel suo sentimento per Edoardo, ma non può sapere cosa accadrà tra loro al termine del GF Vip. “Onestamente Antonella mi sembrava più costruita, adesso credo anche a lei“, ha dichiarato Camilla.