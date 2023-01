GF Vip, Edoardo e Antonella a letto insieme dopo la puntata: è pace?

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio blocco alla crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

A notte fonda, l’ex volto di Forum si è infilato nel letto dell’ex schermitrice ed è scoppiato a piangere.

GF Vip: Edoardo e Antonella a letto insieme dopo la puntata

Puntata del GF Vip difficile per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, in crisi da giorni, sono stati messi davanti ai rispettivi errori, ma non sono riusciti a chiarirsi. Mentre l’ex schermitrice crede di essere stata sempre perfetta, l’ex volto di Forum è apparso disposto ad ammettere i propri sbagli.

Appena i riflettori della diretta di sono spenti, Edoardo ha aspettato un po’ e poi si è ficcato nel letto di Antonella.

Edoardo scoppia a piangere: Antonella non lo respinge

La Fiordelisi ha accolto Donnamaria nel suo letto e lui è scoppiato a piangere. Entrambi erano senza microfono, per cui i fan non sono riusciti a cogliere quanto si sono detti. Nonostante tutto, i sostenitori dei Donnalisi hanno gioito, rendendo virale il video del momento.

Edoardo e Antonella: è pace?

Edoardo e Antonella, dopo essere stati a letto insieme, hanno fatto pace? Al momento, non è dato saperlo. Stando a quanto dichiarato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Donnamaria è disposto a tornare sui suoi passi, mentre la Fiordelisi sembra convinta di voler stare da sola.