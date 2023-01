GF Vip, grida fuori dalla Casa contro Antonella: Edoardo delude i fan

Antonella Fiordelisi è stata la destinataria di alcune grida fuori dalla casa del GF Vip.

L’ex schermitrice ha ricevuto brutte parole, ma a fare infuriare i suoi fan è stata soprattutto la reazione di Edoardo Donnamaria.

GF Vip, grida fuori dalla Casa contro Antonella

Come avviene ad ogni edizione del GF Vip, alcune persone munite di megafono si recano fuori da Cinecittà per lanciare un messaggio ai concorrenti. Nelle ultime ore, destinataria di questa ‘impresa’ è stata Antonella Fiordelisi. Gli unici a sentire le grida sono stati Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, che in quel momento stavano chiacchierando in cortiletto.

“Antonella zoc***a“, urlano fuori dalla Casa del GF Vip. L’ex volto di Forum è scoppiato a ridere, mentre il coinquilino ha esclamato: “Noo, min***a“.

La reazione di Edoardo delude i fan

Luca ha immediatamente consigliato ad Edoardo di non raccontare delle grida ad Antonella, ma lui non l’ha ascoltato. “Ca**o ridi“, ha esclamato Onestini rivolgendosi a Donnamaria. Quest’ultimo non ha colto l’ammonimento ed è andato alla ricerca della sua fidanzata, per raccontarle quanto accaduto.

“Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti“, ha sottolineato fiero Edoardo. Com’era prevedibile, la Fiordelisi non ha reagito per niente bene alle urla, mentre il suo fidanzato si è dimostrato quasi soddisfatto. Non a caso, i fan si sono scagliati contro di lui.

Edoardo Dommaria: uno scivolone dietro l’altro

“Comunque, al di là delle preferenze, andare ad urlare ad una concorrente che è una zo**ola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride“, si legge su Twitter.

Edoardo Donnamaria aveva iniziato il suo percorso al GF Vip in modo egregio, ma con il passare dei mesi ha messo a segno uno scivolone dietro l’altro.