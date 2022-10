GF Vip, Wilma ancora contro Nikita: “Ha la demenza giovanile”

GF Vip, Wilma Goich ancora contro Nikita Pelizon: prima accetta le scuse, poi parla male di lei con le compari.

Un bicchiere di vino preso per errore e un pacco di mozzarelle hanno provocato l’ennesima lite al GF Vip. Wilma Goich si è scagliata contro Nikita Pelizon e, a distanza di qualche giorno dall’accaduto, continua a scagliarsi contro di lei.

GF Vip: Wilma ancora contro Nikita

Wilma Goich non dimentica, questo è poco ma sicuro. La cantante ha avuto una profonda lite con Nikita Pelizon a causa di un bicchiere di vino preso per sbaglio e un pacco di mozzarelle. Anche se l’influencer e modella ha chiesto scusa alla coinquilina, quest’ultima non molla la presa. Nelle ultime ore, parlando con alcune delle sue compari, ha rincarato la dose, tornando a scagliarsi contro Nikita.

Le ultime offese di Wilma a Nikita

Sfogandosi con Giaele De Donà ed Elenoire Ferruzzi, entrambi nemiche di Nikita, Wilma ha tuonato:

“Ipocrisia, la demenza, perché qui è demenza anche. Io posso avere la demenza senile, ma lei ha la demenza giovanile. Quindi demenza, ipocrisia, nullità. Tu vieni a dichiarare determinate cose qui al Grande Fratello e poi ti comporti esattamente facendo esattamente l’opposto di quello che invece dici”.

Giaele si è limitata a sottolineare che Nikita “è incoerente“, mentre Elenoire ha aggiunto: “Pensa che in studio passa tutta un’altra cosa“.

A questo punto, la De Donà non ha resisitito:

“Vedi lei a casa piace, io non capisco proprio il perché, credimi. Lei passa come la vittima e quella brava e siamo noi gli str**zi”.

Wilma accetta le scuse di Nikita ma continua a sparlare

A poche ore dall’inizio della puntata, Nikita si è avvicinata ancora una volta a Wilma per chiederle scusa.

All’apparenza, la cantante ha accettato di seppellire l’ascia di guerra, poi è andata in giardino dalle sue comari e ha continuato a sparlare di lei. Ovviamente, Giaele ed Elenoire le hanno dato man forte. “Non avrò pace fino a quando non sarà fuori“, ha tuonato la Ferruzzi.