GF Vip, Wilma Goich bacia Daniele Dal Moro: fan in rivolta

Wilma Goich ha lasciato senza parole i fan del GF Vip.

La cantante, poco prima di andare a dormire, si è avvicinata a Daniele Dal Moro e gli ha stampato un bel bacio sulle labbra. I telespettatori hanno attaccato la Vippona.

GF Vip: Wilma bacia Daniele

Serata movimentata al GF Vip. La ciliegina sulla torta l’ha messa Wilma Goich che, poco prima di ritirarsi nella sua stanza, ha stampato un bel bacio in bocca a Daniele Dal Moro. La cantante, fin dai primissimi giorni nella Casa più spiata d’Italia, non ha mai nascosto la sua attrazione nei confronti del coinquilino.

Dopo l’ultimo due di picche, però, sembrava che Wilma si fosse rassegnata. A quanto pare, “Nonnì” è pronta a lottare fino all’ultimo giorno.

La reazione di Daniele al bacio di Wilma

Wilma, poco prima di andare a letto, si è avvicinata a Daniele e gli ha dato un bacio sulle labbra. Dal Moro non è apparso per nulla sconvolto e ha tranquillamente accettato la dimostrazione d’affetto. Come mai i due Vipponi sono arrivati ancora una volta a scambiarsi un kiss? Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente non c’è nulla sotto.

Wilma bacia Daniele: fan sconvolti

Il bacio di Wilma a Daniele non ha generato grande scalpore nella Casa del GF Vip, ma i telespettatori sono rimasti senza parole. Su Twitter fioccano commenti contro la Goich, giudicata pesante e fuori luogo.