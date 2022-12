Arriva anche la rivelazione “hot” di Wilma Goich ai vipponi della casa.

I media parlano di una notte di confidenze molto intime al Gf Vip, con la cantante che ironizza ma non troppo sul sesso. Ma cosa è successo nella casa televisiva di Cinecittà? Che qualche vippone si è trovato a toccare argomenti decisamente molto intimi. Chi ha affrontato quei temi?

Rivelazione “hot” di Wilma Goich

Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Wilma Goich ma, attenzione, in presenza seppur non “attiva” di Daniele Dal Moro che in merito non ha detto una parola.

Tutto parte con Tavassi che dice “…fare se**o, è comunque obbligatorio, è una regola”. A quel punto la Goich si incuriosisce e chiede lumi chiosando con ironia: “Fare se**o è obbligatorio? Sono vent’anni che non lo faccio”. E Edoardo si fa una bella risata rispondendo alla cantante: “Eh appunto, vuoi aspettarne altri venti?“.

“Porta anche lui… il lubrificante”

Per la Goich si è profilato quasi un passaggio obbligato a quella sorta di “sfida dialettica”, si rivolge ad Antonino e sempre ridendo sentenzia: “Porta anche lui, eh… Il lubrificante”.

E a quel punto una fragorosa risata ha chiuso il siparietto con Spinalbese che si alza dal suo posto e va ad abbracciare Wilma. In quel frangente, come si evince da un video, la telecamera inquadra Daniele Dal Moro che per tutto il tempo della conversazione è stato muto come un pesce. Se ne sta in disparte, con una mano davanti alla faccia e sul volto gli appare un mezzo sorrisetto, come se le parole della Goich lo avessero un po’ imbarazzato.

Che c’entri la situazione un po’ “speciale” che si è creata fra i due?