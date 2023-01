Gf Vip, Wilma Goich "cade" sui Mikado: "Non posso mangiarli!". Signorini la corregge

Gf Vip, Wilma Goich "cade" sui Mikado: "Non posso mangiarli!". Signorini la c...

Durante la puntata del Gf Vip del 9 gennaio Wilma Goich è caduta in una piccola gaffe sullo sponsor. Signorini deve intervenire.

Nel corso della puntata del Gf Vip c’è stata una piccola “scivolata” di Wilma Goich che però non è sfuggita all’occhio più attento.

La gieffina ha infatti affermato di non mangiare un noto prodotto dolciario, i Mikado. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che proprio questi ultimi sono uno degli sponsor del reality e il conduttore Alfonso Signorini glielo ha fatto notare.

Gf Vip, piccola gaffe di Wilma Goich: “Mikado? Non posso mangiarli”

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha chiamato Wilma Goich ad un confronto che era seguito ad uno scontro particolarmente acceso avuto con Dana Seber.

Il conduttore, quasi per distendere la situazione ha chiesto a Dana se avesse voluto offrirle uno dei famosi bastoncini ricoperti di cioccolato alla cantante. Quest’ultima ha tuttavia risposto che non li avrebbe potuto mangiare e ha poi spiegato perché: “Mi fanno male alla pancia”.

Signorini interviene e cerca di sistemare la situazione

Il conduttore ad ogni modo, ha comunque cercato di “mettere una toppa” alla gaffe e ha ripreso Wilma Goich che infatti poco dopo si corretta, spiegando che a lei i Mikado piacciono, ma non li può mangiare perché ne ha consumati già abbastanza. Al che Signorini ha concluso sottolineando: “Io mangio Mikado dal mattino alla sera e guarda che linea!”.