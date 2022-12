GF Vip, Wilma Goich punta il dito: "Daniele ha dormito con Oriana"

La tensione sembra essere ormai alle stelle tra i concorrenti del GF Vip 7 e, nelle ultime ore, Wilma Goich ha puntato il dito contro Daniele Dal Moro e contro Oriana Marzoli.

Wilma Goich contro Daniele e Oriana

Al GF Vip Wilma Goich si è avvicinata sempre di più a Daniele Dal Moro e lei stessa ha svelato di provare per lui qualcosa di più che una semplice amicizia. Tra i due non sono mancate le scenate di gelosia e, nelle ultime ore, Wilma Goich è tornata a prendersela con Daniele perché, a suo dire, lui e Oriana Marzoli avrebbero dormito insieme. Wilma è andata a raccontare il fatto a Antonino Spinalbese, che nella casa del GF Vip ha trascorso una notte di passione proprio con Oriana.

Lo spezzino, messo al corrente dell’atteso retroscena, ha però affermato di non essersi accorto di nulla. Quanto dichiarato da Wilma verrà confermato o smentito da Oriana e Daniele?

“Era nel letto di Oriana. Tutta coperta. Ma come non è vero? Era a letto con te? Ti risulta?”, ha dichiarato Wilma Goich, e ancora: “Io guardo sempre, anche perché ho salutato Dana e ho visto che erano in due a letto”.

Dopo il flirt avuto da Oriane Antonino al GF Vip in tanti si sono convinti che sarebbe potuto nascere qualcosa tra lei e Daniele all’interno della Casa del reality show.

Sulla questione si era espressa anche l’ex concorrente Elenoire Ferruzzi, che aveva affermato di essere convinta che Daniele e Oriana si fossero piaciuti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?