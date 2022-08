Ghana, uomo scavalca un recinto dello zoo di Accra per rubare un cucciolo: sbranato da un leone

Un uomo è stato sbranato da un leone dopo aver tentato di rapire un cucciolo scavalcando un recinto dello zoo di Accra, in Ghana.

I primi a rendersi conto dell’accaduto sono stati i guardiani dello zoo situato ad Accra, capitale del Ghana, che hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, circa 30 anni, all’interno del recinto. I fatti, invece, risalgono alla giornata di domenica 28 agosto.

A parlare di furto di un cucciolo è stato il giornale online Joy Online asserendo che la vittima avrebbe fatto irruzione nel recinto per rubare un esemplare me, secondo quanto riferito dalla Commissione forestale, il movente dell’irruzione non è ancora stato accertato.

In particolare, in una dichiarazione dei funzionari dello zoo rilasciata ai media locali, si legge: “L’intruso è stato aggredito da uno dei leoni della struttura l’uomo è deceduto per le ferite riportate nell’attacco.

Il suo corpo è stato portato all’obitorio“.

La nota della Commissione forestale

Dopo l’intervento dei funzionari dello zoo, il leone, la leonessa e loro due cuccioli sono stati indirizzati in una stivasicura al fine di consentire agli agenti di polizia di recuperare il corpo della vittima e trasferirla in obitorio. Un agente, in particolare, ha dichiarato: “Stiamo indagando sul caso per stabilire come l’uomo sia entrato nell’area riservata”.

In seguito all’incidente, è intervenuta la Commissione forestale che ha affermato che i funzionari hanno effettuato un sopralluogo presso lo zoo “per garantire che tutte le strutture rimangano sicure”.