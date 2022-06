Giacomo Urtis e il cast del GF Vip 7: “Persone nuove nel reality”

Giacomo Urtis ha rotto il silenzio in merito al cast che comporrà la nuova edizione del GF Vip.

Giacomo Urtis ha svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da settembre 2022.

Giacomo Urtis: il cast del GF Vip 7

Da giorni circolano indiscrezioni riguardanti i possibili concorrenti (compresi Giorgio Manetti e Gemma Galgani) che comporrano il cast della nuova edizione del GF Vip e sulla questione si è espresso anche Giacomo Urtis, celebre ex volto del reality show e amico di molti personaggi che hanno preso parte al programma.

“Se so chi saranno i nuovi concorrenti? Sapete che mi chiamano la tomba e non posso parlare. Altrimenti poi mi dicono che sono la tomba scoperchiata. Vi anticipo solo che sarà un GF Vip, sarà un GF pazzesco, nuovo, non vedrete i soliti prezzemolini, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà bello. Un po’ di roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in tv. Non famosi? No sono sempre vip, ma un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei.

Vedrete cose fresche fidatevi. Però non dico altro, solo che saranno personaggi non scontati”, ha dichiarato il chirurgo dei vip.

I nomi dei possibili concorrenti

In queste ore si è parlato di una possibile partecipazione di Guendalina Canessa alla settima edizione del programma e, oltre a lei, si vocifera anche Giorgio Manetti e Gemma Galgani possano esser stati presi in considerazione da Alfonso Signorini come membri del cast. Al momento sulla questione non vi sono conferme e pertanto per saperne di più non resta che attendere.