GF Vip 7: “Signorini ha scelto la prima concorrente”

Alfonso Signorini avrebbe scelto la prima concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe scelto la prima concorrente che comporrà il cast della settima edizione del GF Vip.

Alfonso Signorini: la concorrente del GF Vip 7

Alfonso Signorini è già a lavoro per la realizzazione della settima edizione del Grande Fratello Vip e, secondo indiscrezioni, avrebbe selezionato Guendalina Canessa come prima concorrente del reality show.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.

Di recente Signorini ha smentito i rumor riguardanti la possibile partecipazione di Katia Ricciarelli al GF Vip 7 in qualità di opinionista e, nelle ultime ore, alcune voci in circolazione hanno parlato dell’ipotesi che Morgan e Asia Argento ricoprano tale ruolo all’interno dello show.

Chi è Guendalina Canessa

Classe 1981 Guendalina Canessa ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello nel 2007. Successivamente ha partecipato a numerosi salotti tv e si è fatta conoscere come influencer attraverso i social. Spesso è stata al centro del gossip a causa della sua relazione con Daniele Interrante, ex volto di Uomini e donne. Guendalina non ha confermato le voci che la vogliono concorrente del GF Vip 7 ma i suoi fan sono impazienti di saperne di più.