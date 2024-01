Giaele De Donà ha chiesto il divorzio: il commento nero di Brad

Giaele De Donà ha chiesto il divorzio al marito Brad Beck. L’ex gieffina, dopo aver annunciato la separazione, è tornata a parlare della fine del suo matrimonio e il commento del marito ha scatenato l’ilarità dei fan.

Qualche giorno fa, Giaele De Donà ha annunciato che il suo matrimonio con Brad è finito. Nelle ultime ore, è tornata a parlare della separazione, rivelando di aver già chiesto il divorzio. A colpire i fan non sono state le sue dichiarazioni, ma il commento al vetriolo dell’ex marito.

Le parole di Giaele De Donà sul divorzio da Brad

Via social, Giaele De Donà ha dichiarato:

“Ho preso io la scelta di allontanarmi da mio marito, quindi quelli che scrivono ‘Si è svegliato, finalmente’, mi dispiace ma non è andata così. Alcuni pensano che il mio sia stato un matrimonio finto, io non mi stupisco più di nulla. Io tornerò alla mia vita, tornerò a lavorare al mio brand. La mia famiglia ha una vita propria, delle carriere in corso e il mio matrimonio con Brad non ha influito. Avete mandato dei messaggi totalmente inopportuni! Ho 25 anni, ho una vita davanti, ho una laurea, ho il mio brand di abbigliamento e non ho paura di affrontare la vita”.

A catturare l’attenzione dei fan non sono state tanto le parole di Giaele, ma quelle di Brad. Tra i commenti ad una foto che ritrae la De Donà su un elicottero in direzione Cape Town (Sud Africa), l’ex marito ha scritto:

“Sure, need to work really hard these weeks, huh? Ahahahaha. Weel, no excuses to not have fun for either of us, I guess. Peace! / Devi lavorare molto duramente queste settimane eh? Ahahhah. Bene, non c’è motivo per cui non dovremmo divertirci entrambi, penso. Pace!”

Giaele non ha incassato in silenzio: “Well, have fun. Wherever you are!/Beh divertiti, ovunque tu sia“.