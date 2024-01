Giaele De Donà ha annunciato che il suo matrimonio con Brad è giunto al capolinea. L’ex concorrente del GF Vip, che con le sue nozze ha sempre destato grandi curiosità, ha rivelato che la notizia della separazione è stata presa in accordo con il marito.

Giaele De Donà: è finito il matrimonio con Brad

Tramite il suo profilo Instagram, Giaele De Donà ha rivelato che il suo matrimonio con Brad è finito. I fan del GF Vip, che fin dalla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia non hanno mai creduto all’unione, l’hanno sommersa di messaggi. Per quale motivo i due hanno deciso di separarsi?

L’annuncio di Giaele De Donà

Giaele De Donà ha annunciato:

“Non avrei mai voluto fare questa stories, ma dopo un po’ tutti i commenti che ho letto e i messaggi, ritengo che sia arrivato il momento, anche perché ho letto dei commenti davvero, secondo me, esagerati, e inopportuni, soprattutto per un momento così delicato. Anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica, quindi penso sia giusto dirlo arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi lo avevano già capito”.

Perché Giaele De Donà e Brad si sono lasciati?

La De Donà ha concluso:

“I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

Per ora, Giaele ha preferito non entrare nei dettagli e non ha spiegato perché il suo matrimonio con Brad è finito.