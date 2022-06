Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: problemi di salute per il conduttore.

Giorni difficili per Giancarlo Magalli. Il conduttore, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha confessato di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni a causa di un problema di salute. Ad oggi, il peggio è passato: come sta?

Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giancarlo Magalli ha rivelato di aver vissuto giorni delicati. Il conduttore è stato ricoverato in ospedale a causa di una fastidiosa infezione. Il 74enne ha preferito non entrare nei dettagli, ma i fan più accaniti avevano capito che c’era qualcosa che non andava. La sua ultima apparizione televisiva, infatti, è a Il Cantante Mascherato, dove ha partecipato insieme alla figlia Michela.

Come sta Giancarlo Magalli?

Giancarlo ha chiaramente detto che il ricovero in ospedale risale a qualche tempo fa, per cui possiamo affermare che il peggio è passato.

Ad oggi, la fastidiosa infezione sarebbe solo un brutto ricordo e presto potremmo rivederlo in televisione. Lui stesso, infatti, ha ammesso di sentirsi bene.

Il futuro televisivo di Magalli

Considerando l’esperienza poco felice con il quiz show Una parola di troppo, chiuso in anticipo per i bassi ascolti, cosa c’è nel futuro di Magalli? Giancarlo ha dichiarato di aver scritto tre nuovi quiz, ma gli stessi devono ancora essere valutati dai vertici Rai.

Pertanto, anche lui è in attesa di scoprire cosa farà nel corso della prossima stagione televisiva. In tutto ciò, il conduttore non ha escluso la sua presenza alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.