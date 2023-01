La moglie di Gianluca Vialli ha rotto il silenzio ed ha affidato il suo dolore ad una lettera.

La donna, ex modella inglese, ha deciso di utilizzare delle parole semplici e sobrie evitando qualsiasi tipo di spettacolarizzazione del dolore.

Gianluca Vialli, ecco la lettera della moglie: “Siamo devastati”

Cathryn White Cooper è nota per essere una donna molto riservata così come il defunto marito: Gianluca Vialli. Nonostante una vita sotto i riflettori la coppia non ha mai ecceduto troppo salvaguardando la propria vita privata. Cathryn, dopo giorni di silenzio e dolore, ha scritto una lettera in cui ha parlato per la prima volta della morte di Gianluca Vialli.

Queste le parole della vedova Vialli:

“Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”.

Oltre alla moglie, anche la cognata di Vialli ha rotto il silenzio dicahrando:

“Non è il momento giusto per parlare, sono giorni molto tristi. L’affetto che ci sta arrivando dall’Italia è incredibile. Mio figlio che è lì me l’ha raccontato. Luca era una grande persona: non era più solo un campione, ma un simbolo“.

La morte di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è morto a Londra, il 6 gennaio 2023, presso l’ospedale in cui era ricoverato. L’ex calciatore di Cremonese, Juventus, Chelsea e della Nazionale Italiana stava lottando dal 2017 contro un cancro al pancreas che purtroppo non l’ha mai abbandonato. Vialli lascia la moglie Cathryn e due figlie. I funerali si svolgeranno a Londra in forma privata.