Gianni Sperti ha abusato del ritocchino? “Mai negato”

Gianni Sperti ha postato sui social uno scatto del suo volto ed è stato accusato dagli haters di aver abusato della chirurgia plastica. Lui stesso ha replicato alle critiche.

Gianni Sperti: la chirurgia plastica

In realtà l’opinionista di Uomini e Donne non ha mai negato di aver fatto uso della chirurgia plastica e infatti nella sua replica contro i detrattori ha scritto: “La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace.

Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie”, e ha aggiunto: “Non ho mai negato i ritocchini”.

L’opinionista si è sempre mostrato insofferente alle critiche e più volte sui social ha replicato contro haters e detrattori che l’hanno criticato per il suo aspetto fisico o per il colore dei suoi capelli.

Gianni Sperti: il rapporto con l’estetica

Gianni Sperti ha sempre dimostrato di tenere particolarmente al lato estetico del proprio aspetto e sui social è stato più volte criticato dagli haters proprio per via dei suoi ritocchini o dei suoi cambiamenti di look.

L’opinionista ha affermato di essere del tutto incurante dei giudizi altrui e in un’occasione, dopo esser stato ampiamente criticato per la sua chioma biondo platino, ha affermato:

“Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, e ha aggiunto: “Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”.

Gianni Sperti: la vita privata

Gianni Sperti è sempre stato riservato per quanto riguarda la sua vita privata e dopo il divorzio da Paola Barale non ha mai parlato apertamente delle sue nuove fiamme.