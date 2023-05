Gianni Sperti ha detto no ad una delle Spice Girls: "L'unico rimpianto"

Gianni Sperti ha detto no ad una delle Spice Girls per amore: è il suo unico e grande rimpianto.

Gianni Sperti ha confessato di avere un grande rimpianto: anni fa ha detto di non ad una delle Spice Girls. L’opinionista di Uomini e Donne ha rinunciato ad un’offerta di lavoro molto allettante per amore.

Gianni Sperti ha detto no ad una delle Spice Girls

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha confessato un dettaglio inedito del suo passato. Prima di diventare opinionista, ha fatto parte del corpo di ballo di molte trasmissioni, entrando infine nel cast dei ballerini professionisti di Amici. E’ in questo periodo che ha ricevuto un’offerta da una delle Spice Girls e ha rifiutato.

Geri Halliweell voleva Gianni Sperti

La Spice Girls che lo voleva nel suo corpo di ballo era Geri Halliweell. Gianni ha raccontato:

“Ho rinunciato al tour mondiale con Geri Halliwell”.

Su Novella2000 si legge: “Lui infatti ha ammesso di avere un unico rimpianto lavorativo. E si tratta proprio del fatto che ha rinunciato a lavorare alla tournée mondiale di Geri Halliwell per amore“. Per amore di chi? Al momento non è dato saperlo.

Gianni Sperti sul matrimonio con Paola Barale

Possibile che Gianni abbia detto di no ad una delle Spice Girls per amore di Paola Barale? Non possiamo saperlo, ma il dubbio c’è. In merito al matrimonio con lei, Sperti ha dichiarato: