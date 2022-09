Gianni Sperti ricorda Vallicella: “Chissà se si sarebbe potuto evitare”

Gianni Sperti si è unito al coro di dolore e cordoglio per la scomparsa dell'ex corteggiatore Manuel Vallicella.

Anche Gianni Sperti – così come altri volti di Uomini e Donne – ha scritto un messaggio per ricordare Manuel Vallicella, l’ex tronista che si è tolto la vita a 35 anni.

Gianni Sperti: il messaggio per Manuel Vallicella

L’ex tronista ed ex corteggiatore Manuel Vallicella si è tolto la vita a 35 anni e in queste ore in molti, tra personaggi famosi e non, stanno esprimendo il loro dolore per la sua tragica storia.

Tra questi vi è anche l’opinionista del dating show Gianni Sperti, che sui social ha scritto un messaggio in suo ricordo e si è chiesto in quale modo si sarebbe potuta evitare la tragedia.

“Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale’.

Ti voglio bene”, ha scritto Sperti.

Come lui anche Raffaella Mennoia, fidata collaboratrice di Maria De Filippi, ha scritto sui social un messaggio in ricordo del tatuatore. A lei si è aggiunta anche Ludovica Valli, che è stata corteggiata proprio da Vallicella durante la sua partecipazione al dating show: “Sono senza parole, davvero, sono sconvolta” ha scritto, e ancora: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore.

Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio”.