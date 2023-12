Gianpaolo Quarta, ex concorrente di Temptation Island, diventerà presto papà

"Un regalo speciale per Natale" scrive Gianpaolo Quarta condividendo la foto di un'ecografia

Gianpaolo Quarta, ex concorrente dell’edizione di Temptation Island del 2018, ha annunciato su Instagram che la sua compagna Erika Ingrosso è incinta.

La foto su Instagram

Gianpaolo Quarta e la compagna hanno comunicato il lieto annuncio su Instagram, pubblicando una foto del loro cagnolino accanto all’albero di Natale, con l’ecografia del bambino appesa come decorazione.

Scrivono come didascalia i futuri genitori: “Un regalo speciale per Natale.”

Ancora non si sa nulla sul sesso del nascituro che, per entrambi, sarebbe il primo figlio.

Chi è Gianpaolo Quarta

Gianpaolo Quarta è diventato celebre per aver partecipato all’edizione del 2018 di Temptation Island insieme alla ex fidanzata Martina Sebastiani. I due avevano deciso di entrare nel programma per mettere alla prova il loro amore. Lì Martina si era avvicinata al tentatore Andrea Dal Corso e, al momento del confronto finale, la coppia aveva deciso di dividersi. Martina e Andrea avevano iniziato quindi a frequentarsi, ma la storia era durata poco. Successivamente la ragazza ha incontrato il suo attuale compagno con cui ha avuto due bambine.