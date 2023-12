Il caso Balocco è diventato internazionale e ha irrimediabilmente macchiato l’immagine di Chiara Ferragni. A Milano, città dove vive l’imprenditrice, è apparso un murales contro di lei, firmato da Tv Boy.

Caso Balocco: a Milano spunta un murales contro Chiara Ferragni

Questa volta Chiara Ferragni l’ha combinata grossa. Con il caso Balocco la sua immagine è completamente distrutta e sarà difficile, se non impossibile, risalire la china. Mentre in tutto il mondo si parla del suo scivolone di stile, a Milano è spuntato un murales contro di lei.

Il murales contro Chiara Ferragni è firmato da Tv Boy

Il murales contro Chiara Ferragni si intitola Charity in the time of social media, ossia la beneficenza ai tempi dei social media. E’ firmato dall’artista Salvatore Benintende, in arte Tv Boy. Nell’immagine, l’imprenditrice è ritratta in tutta la sua bellezza, mentre dona una banconota a un senzatetto e, nel frattempo, si riprende con il suo telefono.

Chiara Ferragni: non è la prima volta che Tv Boy la immortala

Non è la prima volta che Tv Boy immortala Chiara Ferragni. In un murales del 2018, l’artista l’aveva ritratta come una Madonna con il bambino in braccio. L’opera si intitolava Santa Chiara e l’acqua benedetta ed era apparsa dopo le polemiche legate al prezzo dell’acqua Evian da lei sponsorizzata.