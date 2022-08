Giffoni, il fratello del panettiere fatto a pezzi: “Mia cognata diceva che era andato via”

Giffoni, Luca Palmieri, il fratello del panettiere ucciso, sospettava che la cognata nascondesse qualcosa.

Luca Palmieri, fratello di Ciro, il panettiere che è stato ucciso e fatto a pezzi, ha detto la sua sul tragico episodio che ha riguardato il congiunto. Si ricorda come in un primo momento si pensava a una scomparsa. Al riguardo, Luca ha raccontato che sua cognata diceva che il marito fosse andato via.

La sparizione di Ciro Palmieri risale allo scorso 30 luglio da Giffoni, in provincia di Salerno. Il corpo senza vita del panettiere è stato ritrovato due giorni fa. Luca, a quanto pare, sospettava di sua cognata Monica.

Giffoni, panettiere ucciso: le dichiarazioni del fratello

Ciro Palmieri lavorava come panettiere nella vicina Giffoni Sei Casali. Dallo scorso 29 luglio nessuno ha più avuto notizie del 43enne. Luca Palmieri, fratello della vittima, ha raccontato riguardo alla cognata nel corso di un’intervista al TG3: “Lei mi diceva: “Se n’è andato, non è tornato.

Sono andate a prenderlo delle persone di un brutto giro”.

Luca non ha mai creduto alla moglie di Ciro

Luca Palmieri non avrebbe mai creduto ai racconti di sua cognata Monica, neanche quando la donna ha fatto un appello a “Chi l’ha visto?”. L’uomo sospettava che la donna potesse nascondere qualcosa, ma non avrebbe mai pensato a un possibile omicidio da parte sua.