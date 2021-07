Gigi D’Alessio, chi è la fidanzata Denise Esposito: l’amore per la moda

Tutto quello che c'è da sapere su Denise Esposito, giovanissima - e presunta - fidanzata di Gigi D'Alessio.

Nonostante non abbiano ancora ufficializzato la loro liaison, Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono stati avvistati più e più volte insieme. La ragazza, originaria di Napoli, ha ben 26 anni in meno del cantante.

Denise Esposito: chi è la fidanzata di Gigi D’Alessio

Classe 1993, Denise Esposito viene da mesi attribuita come nuova fiamma di Gigi D’Alessio. I due sono stati più volte paparazzati insieme e lei è stata spesso avvistata nei pressi della villa all’Olgiata di proprietà del cantante. Nonostante la loro liaison sia iniziata quasi un anno fa, finora i due non hanno ancora confermato il rapporto. Gigi D’Alessio è reduce da una dolorosa separazione con Anna Tatangelo, madre di suo figlio Andrea, e per il momento non sembra intenzionato a rendere pubblici certi aspetti della sua vita privata.

Secondo indiscrezioni lui e Denise Esposito si sarebbero conosciuti durante una vacanza a Capri.

La ragazza è appassionata di moda e di abiti griffati, e sui social non mancano alcuni scatti dei suoi look e del suo fisico mozzafiato. Lunghi capelli biondi e occhi celesti, Denise Esposito vanta oltre 16.000 followers sui social, dove ama condividere i suoi look ma anche alcuni momenti della sua vita privata (come le feste in compagnia degli amici). Non è chiaro quale sia il lavoro della ragazza, anche se c’è chi ipotizza che si sia laurata in giurisprudenza.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio: gli avvistamenti

Più volte la ragazza è stata sorpresa in compagnia di Gigi D’Alessio, e in un caso i due sono stati anche fotografati dai fan mentre – mano nella mano – si dirigevano in un auto. Per Gigi D’Alessi si tratterebbe della prima storia importante dopo la rottura da Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la reazione di Anna Tatangelo

Dopo alcuni tira e molla e un lungo periodo di crisi, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti definitivamente addio nel 2020.

Quando la notizia della presunta liaison tra i due ha iniziato ha circolare Anna Tatangelo ha scritto un post lievemente polemico sui social, e in molti hanno pensato che fosse proprio indirizzato al suo ex cantante: “Tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere”, aveva scritto. Lei e D’Alessio avrebbero comunque mantenuto buoni rapporti per il bene del loro figlio Andrea.