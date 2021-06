Gigi D’Alessio mano nella mano con la nuova fidanzata Denise Esposito

Gigi D'Alessio è stato avvistato in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Gigi D’Alessio è stato visto camminare mano nella mano con una ragazza che, secondo indiscrezioni, altri non sarebbe che la nuova fidanzata del cantante, Denise Esposito.

Per il momento i due diretti interessati non hanno confermato la questione ma, secondo indiscrezioni, sarebbero stati avvistati anche nella zona della villa all’Olgiata in cui il cantante ha convissuto fino a un anno fa con l’ex compagna storica, Anna Tatangelo. Denise Esposito (che non ha confermato né smentito di essere la ragazza immortalata nei video) è un’influencer napoletana di 28 anni e lei e D’Alessio si sarebbero conosciuti a Capri.

La loro storia sarebbe diventata ben presto importante ma Gigi D’Alessio ha preferito non confermare la relazione.

Gigi D’Alessio: la separazione

A inizio 2020 il cantante e Anna Tatangelo si sono detti definitivamente addio dopo quasi 15 anni d’amore e la nascita del loro bambino, Andrea.

La coppia ha rivelato di essersi separata pacificamente e hanno chiesto ai fan di rispettare la loro privacy e quella del figlio in un momento tanto difficile. “Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”, aveva rivelato la cantante in seguito ad una loro rottura.

Gigi D’Alessio: le parole di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo sembra aver voltato pagina dopo la sua rottura dal cantante, e ha pubblicamente riferito che non le mancherebbe nulla della sua vita con lui. “Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica. Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…”