Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio non mi manca, è rimasto fermo a 20 anni”

Ospite a Belve, il programma di Rai 2, la Tatangelo spara a zero sul suo ex, Gigi D'Alessio.

“Non mi manca una parte di vita che non ho mai vissuto. Oggi ho molta più leggerezza, ma se tornassi indietro rifarei tutto. Se sono nata vecchia? Io dico Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane“. É un’Anna Tatangelo grintosa e senza peli sulla lunga, quella che parla, ospite a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Durante l’intervista la Tatangelo si sfoga, parlando nei dettagli del suo rapporto, ormai finito, con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo contro Gigi D’Alessio: “Esordio avvantaggiato? Purtroppo no: si parlava solo della mia vita privata”

Rapporto che la Tatangelo non nasconde le abbia dato una mano nella sua carriera da cantante:

“Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica”.

Tuttavia, senza troppi giri di parole, Anna coglie la palla al balzo per sottolineare subito il lato negativo di questo essere stata avvantaggiata:

Tuttavia, mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’. Esordio avvantaggiato? Purtroppo no: si parlava esclusivamente della mia vita privata, nonostante ognuno dicesse la sua, e Gigi dicesse la sua sulla storia precedente, si metteva in luce solo quello che infangava le persone”

Anna Tatangelo contro Gigi D’Alessio: “Per anni sono stata zitta, ora basta”

É un’Anna che non guarda più in faccia nessuno, coraggiosa, combattiva, che vuole apertamente togliersi qualche sassolino dalla scarpa, visto che per anni, troppi anni, è stata in silenzio per rispetto del suo compagno e dei suoi figli:

“Potessi tornare indietro qualcosa lo direi. Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. La cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo. Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più“.

Quattordici anni fa, infatti, era stato D’Alessio a scherazare sull’età della sua compagna, dicendo che Anna aveva 20 anni all’anagrafe, di testa ne dimostrava 40 e sapeva cucinare come una donna di 90. La Tatangelo non si lascia scappare neanche questo ricordo posto sul piatto d’argento dalla Fagnani:

“Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però”.

Insomma, quella che si mostra al pubblico, sembra essere una nuova Anna, che alla domanda su che animale le somiglia di più, risponde direttamente con il tatuaggio che ha sulla schiena:

“Un ghepardo, perché sono molto paziente ma meglio che non attacco perché sono più veloce degli altri: ce l’ho tatuato anche sulla mia schiena“.

Anna Tatangelo contro Gigi D’Alessio: “Non sento la sua mancanza. Nuovo amore? Non smentisco e non confermo”

La cantante poi parla del nuovo amore, consideranto che si vocifera del suo flirt con Livio Cori: