Anna Tatangelo: confermata la grande sorpresa in arrivo per i fan

Anna Tatangelo ha appena dato la conferma sui suoi profili social di una splendida novità in arrivo che farà la felicità dei suoi tanti follower

Solo poche settimane fa era uscito il nuovo singolo di Anna Tatangelo. Tuttavia le sorprese non sono finite qui, perché proprio la cantante di Sora ha dato un ulteriore conferma che farà certamente felici i suoi numerosi fan.

Sempre attiva nel rendere partecipi i suoi ammiratori della sua vita privata e professionale, Anna Tatangelo ha dunque dato conferma di quello che già aleggiava nell’aria da qualche tempo. Con un video pubblicato sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex compagna di Gigi d’Alessio ha dato l’annuncio di quello che sembra essere un nuovo singolo in arrivo.

Ecco dunque la frase presa dal film Benjamin Button messa a corredo del post appena condiviso online:

Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, spero che tu viva tutto al meglio, spero che tu possa vedere cose sorprendenti, spero che tu possa avere emozioni sempre nuove, spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi, spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.