Dopo la clamorosa rottura con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio sembra aver ritrovato l'amore con Denise: ora si parla di convivenza

Da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato la loro rottura è passato circa un anno. Nonostante ciò, i due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene del loro figlio Andrea. Sebbene il cantante cerchi in tutti i modi di mantenersi lontano dal gossip, tuttavia sono di recente emersi nuovi pettegolezzi sul conto della sua nuova fidanzata.

Chi è dunque la donna in questione che è riuscita a stregare il cuore infranto del popolare interprete partenopeo?

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti, vi voglio bene! 💙

E venerdì tutti pronti per GUAGLIUNE! #guagliune Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

La fortunata si chiama Denise Esposito ed è più giovane di Gigi di circa 24 anni.

Secondo le notizie reperibili sul web, pare che i due si siano conosciuti a Capri e che per il momento vivano in due città alterne, un po’ Roma e un po’ a Napoli. Denise sarebbe peraltro bellissima, ma non per questo amante della visibilità, cosa che mette parecchi bastone tra le ruote dei paparazzi. Ad ogni modo, Gigi D’Alessio sembra davvero aver ritrovato l’amore, tanto che presto i due piccioncini potrebbero addirittura andare a convivere stabilmente insieme.