Gigi D’Alessio e Denise, le foto del figlio: l’incredibile somiglianza

Denise Esposito ha pubblicato sui social le prime foto di suo figlio Francesco, nato dall'amore per Gigi D'Alessio.

La compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, ha pubblicato per la prima volta delle foto in cui si vede il volto del piccolo Francesco, il figlio che lei e il cantante hanno avuto insieme a inizio 2022.

Gigi D’Alessio: le foto del figlio Francesco

In queste ore sui social Denise Esposito ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono in piscina insieme a suo figlio, il piccolo Francesco, e in tanti tra i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare una straordinaria somiglianza tra il bambino e suo padre, Gigi D’Alessio.

Il piccolo Francesco è nato a inizio 2022 ed è subito stato accolto con enorme gioia in famiglia. Per Gigi D’Alessio si tratta del quinto figlio dopo i primi tre avuti insieme all’ex moglie, Carmela Barbato, e il figlio Andrea avuto insieme ad Anna Tatangelo.

La separazione

Dopo quasi 20 anni d’amore Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato il loro addio nel 2020. I due non hanno svelato pubblicamente le cause della loro rottura, ma sembra che tra loro le cose non andassero bene già dal 2018 (quando si erano separati una prima volta).

In seguito alla separazione Anna Tatangelo non ha mancato di scagliare alcune frecciatine contro il suo ex, affermando di aver appreso con suo figlio dell’arrivo del suo quinto bebè solo grazie alla televisione.

In seguito alla rottura dal cantante, Anna Tatangelo si è legata al rapper Livio Cori ma al momento non è dato sapere se i due stiano ancora insieme.