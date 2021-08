Gigi d’Alessio sarà papà per la quinta volta: la compagna Denise Esposito aspetta un figlio

Gigi d'Alessio ha messo un punto alla storica relazione con Anna Tatangelo. Al suo fianco c'è una nuova fidanzata, di 28 anni, che lo renderà ancora padre.

È uno dei cantanti più apprezzati nello scenario partenopeo e la sua carriera è ormai più che consolidata nello scenario musicale italiano. Gigi d’Alessio non è solo un cantante famoso, ma anche un artista chiacchieratissimo per via delle sue love stories da copertina: infatti, dopo Anna Tatangelo, la nuova fiamma del cantante napoletano fa già parlare.

Con la nuova compagna, la ventotenne Denise Esposito, Gigi d’Alessio diventerà di nuovo papà: sarà il suo quinto figlio.

Gigi d’Alessio sarà papà per la quinta volta

Il nuovo scoop da copertina è stato paparazzato dal settimanale Chi, che in fatto di pettegolezzi è campione indiscusso. Con la nuova fidanzata, Denise Esposito, Gigi d’Alessio stia per avere un altro figlio. Per lui si tratta del quinto figlio, per la giovane compagna è il primo.

“Il cantautore napoletano non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”, si legge sul settimanale.

Nonostante diverse fotografie li avessero già immortalati insieme, la 28enne non era ancora stata confermata ufficialmente come nuova compagna del cantante napoletano.

Tuttavia, le nuove testimonianze social (come i commenti che agli occhi dei fan non sono passati inosservati) e il nuovo incredibile scoop non lasciano spazio ai dubbi.

Gigi d’Alessio ancora papà: chi è la nuova compagna

La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio ha 28 anni, è nata il 19 novembre 1992. Denise Esposito è lontana dal mondo dello spettacolo, anche se la nuova relazione con il cantante napoletano la porterà sicuramente sotto i riflettori.

Dalle prime informazioni diffuse su di lei, pare che la giovane sia una studentessa di Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato. Denise e Gigi D’Alessio si sono conosciuti nell’estate 2020 durante uno spettacolo a Capri e tra loro pare ci sia stato vero e proprio colpo di fulmine.

Gigi d’Alessio ancora papà: finita la relazione con Anna Tatangelo

Mentre il cuore di Gigi d’Alessio è travolto dall’amore per Denise, che lo renderà padre per la quinta volta in autunno, Anna Tatangelo si consola con la sua nuova fiamme.

I paparazzi di Chi, infatti, oltre ad aver parlato della nuova relazione del cantante hanno immortalato Anna Tatangelo mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper napoletano Livio Cori.