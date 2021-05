Gigi D’Alessio, parla il figlio: “Anna Tatangelo? Tra le mie preferite”

Anna Tatangelo ha avuto un botta e risposta affettuoso con il figlio di Gigi D'Alessio, Luca.

Luca D’Alessio, figlio avuto da Gigi D’Alessio e dalla sua prima moglie, Carmela Barbato, ha dimostrato via social il suo affetto e la sua stima verso Anna Tatangelo, ex compagna di suo padre.

Luca D’Alessio: il messaggio per Anna Tatangelo

Luca D’Alessio ha deciso di seguire le orme di suo padre Gigi D’Alessio, e infatti come lui ha intrapreso la carriera musicale, ottenendo un discreto successo. Sui social il giovane artista ha risposto ad alcune domande dei fan che gli hanno chiesto, tra le altre cose, quali fossero le sue artiste femminili preferite. Luca ha risposto:

“Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi”.

Una volta letto il messaggio Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio, ha risposto affettuosamente al messaggio di Luca: “Ti voglio bene”, ha scritto via social twittando a sua volta il messaggio scritto da Luca. I due a quanto pare hanno dunque mantenuto un ottimo rapporto nonostante Anna Tatangelo si sia separata da tempo da Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo: i rapporti con Ilaria D’Alessio

Nonostante i rapporti tra la cantante e il figlio più piccolo di Carmela Barbato e Gigi D’Alessio siano buoni, lo stesso non si può dire dei rapporti tra la cantante e Ilaria, secondogenita dell’ex coppia.

In passato la ragazza ha scritto via social (riferendosi alla cantante): “Non è vero che abbiamo un bel rapporto”, e ancora, “È una donna cattiva e non adatta alla semplicità della nostra famiglia. Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi”. Anna Tatangelo non ha mai replicato pubblicamente.

Anna Tatangelo: i rapporti con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati nel 2020 dopo un periodo di crisi e una prima rottura avvenuta nel 2018. La coppia non ha mai rivelato i motivi che li hanno spinti a separarsi ed entrambi hanno manifestato il desiderio di proteggere la loro privacy per il bene del loro figlio, Andrea. Oggi i due avrebbero un rapporto pacifico e di reciproca stima e per il momento Anna Tatangelo ha mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata (e non è noto se la cantante abbia dato inizio ad una nuova liaison sentimentale).