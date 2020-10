Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono comparsi insieme in occasione della festa di comunione del figlio Andrea: le novità sulla coppia

Un dolcissimo messaggio di auguri è apparso qualche giorno fa nella pagina ufficiale Instagram di Gigi D’Alessio, scritto per il figlio Andrea.



Anche Anna Tatangelo ha pubblicato diversi scatti del giorno di festa in occasione della comunione del suo bambino.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno dunque entrambi presenziato all’importante cerimonia, nonostante non ci siano sui social delle foto di loro due insieme.

Entrambi hanno tuttavia mostrato un grande rispetto in nome dell’amore del loro piccolo, dopo la rottura nella scorsa primavera dopo quattordici anni di vita insieme. “Siamo rimasti in ottimi rapporti”, aveva infatti dichiarato la stessa cantante pochi mesi fa, definendo Gigi un pilastro importante della sua vita per sempre.