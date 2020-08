Anna Tatangelo ha scritto un'emozionante dedica per suo fratello, che le è rimasto accanto durante questa estate "di alti e bassi".

Anna Tatangelo sta attraversando un periodo difficile: dopo la rottura con Gigi D’Alessio la cantante ha dovuto affrontare le gravi difficoltà dovute a un incidente domestico avuto da sua madre, finita in ospedale. Per fortuna a starle accanto è sempre presente il fratello Giuseppe, a cui la cantante ha dedicato un tenero messaggio.

Anna Tatangelo: il fratello e la dedica

Anna Tatangelo è molto legata a suo fratello Giuseppe, l’unico ad esserle rimasto sempre accanto anche durante la dura separazione dallo storico compagno Gigi D’Alessio, e ora che la madre si trova in ospedale (la donna si è fratturata la mandibola dopo una brutta caduta nella sua casa di Sora). In occasione del compleanno di suo fratello Anna Tatangelo gli ha dedicato un commovente e affettuoso messaggio: “Tanti auguri bro! È stata un’estate diversa con alti e bassi , ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero! Ti voglio bene”, ha scritto la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 20 Ago 2020 alle ore 9:00 PDT







Anna Tatangelo e suo fratello hanno due anni di differenza (lei è la sorella minore) e Giuseppe è estremamente legato al nipotino, Andrea, che oggi vive insieme alla madre.

La cantante e Gigi D’Alessio hanno chiesto di rispettare la loro privacy durante la separazione proprio per consentire al figlio di vivere la situazione con più serenità possibile.