Il celebre deejay Gigi D’Agostino ha presentato una denuncia contro la società che organizza l’Electric Love Festival in Austria, sostenendo di aver subito un mancato pagamento di 30 mila euro.

Gigi D’Agostino in tribunale contro il festival: la richiesta di pagamento di 30mila euro

La questione risale al 2019, quando il musicista italiano aveva siglato un contratto per esibirsi nell’edizione programmata per il 2020, con un compenso totale di 50mila euro, di cui 20mila come acconto e 30mila previsti entro maggio 2020. A causa della pandemia di Covid-19, l’evento fu annullato, e D’Agostino ricevette solo l’anticipo pattuito, successivamente, nel novembre 2021, la società contattò l’artista per organizzare l’edizione successiva. Il team di D’Agostino richiese il pagamento dei 30mila euro mancanti, senza confermare la partecipazione del deejay. Nel frattempo, nel 2022, l’artista rivelò di essere malato, ma la Modusart, che rappresenta D’Agostino, continuò a richiedere il saldo contrattuale del 2019.

Nonostante l’artista fosse disposto a esibirsi, la società austriaca minacciò l’annullamento dell’invito se non avessero ricevuto conferma entro giugno 2022.

Dopo il termine dell’ultimatum, la società annunciò pubblicamente che D’Agostino non si sarebbe esibito per motivi di salute. Tuttavia, il deejay sostiene che avrebbe partecipato se avesse ricevuto il pagamento, accusando la divulgazione di questa notizia di causargli una significativa carenza di offerte di lavoro. In tribunale, l’avvocato di D’Agostino ha chiarito che il pagamento doveva avvenire entro maggio 2020, indipendentemente dalla malattia, mentre la società austriaca si rifiuta di pagare e chiede la restituzione dell’anticipo di 20mila euro. La contesa legale continua a complicare la partecipazione di Gigi D’Agostino agli eventi futuri.