Gina Lollobrigida: volatilizzati i 9 milioni di euro d'eredità, il giallo

Ancora una volta l’eredità di Gina Lollobrigida fa parlare e non poco: stando alle ultime notizie, l’ultimo dei tesori dell’attrice sarebbe scomparso. Della cifra di 9 milioni di euro, non sarebbe rimasta che una piccola parte. L’amministratore della società (Vissi d’arte) Andrea Piazzolla, che si occupa dei beni dell’attrice è ora sotto processo per circonvenzione di incapace e riciclaggio dopo le denunce fatte dai familiari della Lollobrigida.

Il giallo sull’eredità della Lollobrigida: dove sono i 9 milioni

Lo ha riportato Valentina Errante, giornalista de Il Messaggero: quanto resta del tesoro di 9 milioni di euro non sarebbe che 800 mila euro a cui, tolti alcuni debiti, non arriverebbero che a 500 mila euro.

Al momento non si sa che fine abbia fatto la quasi totalità dei beni dell’attrice: tre immobili a Roma in via San Sebastianello in piazza di Spagna, l’appartamento a Montecarlo, soldi prelevati o passati da un conto all’altro e le auto dal valore totale di 1,5 milioni, acquistate da Piazzolla. Tutto ciò che rimane sono delle collezioni di icone, gioielli, quadri, mobili e naturalmente la villa sull’Appia antica, al momento sotto sequestro.

Il sospetto è che una grossa parte di questo denaro sia stata mandata a Montecarlo, alla Bewick International Inc. Un’altra opzione potrebbe essere Panama, dove nel 2014 era stata aperta una società offshore.