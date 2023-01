Ginevra Lamborghini a Una voce per San Marino: gareggia contro sua sorella Elettra

Secondo un gossip circolato nelle ultime ore Ginevra Lamborghini, ex concorrente del GF Vip 7, sarà tra i concorrenti del concorso Una voce per San Marino e alla stessa competizione gareggerà anche sua sorella, Elettra Lamborghini.

Ginevra Lamborghini e Una voce per San Marino

Secondo i rumor in circolazione Ginevra Lamborghini sarà tra i concorrenti di Una voce per San Marino, la competizione musicale che, in caso di vittoria, le potrebbe persino consentire di accedere all’Eurovision Song Contest. Alla stessa competizione sarà presente anche la sorella di Ginevra, Elettra Lamborghini, con cui si vocifera ormai da tempo che sia in atto una riappacificazione dopo un periodo di silenzio (da parte di entrambe).

In particolare Ginevra Lamborghini ha affermato:

“Io cerco di essere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però il fatto che non mi risponda io l’accetto tranquillamente. Io ho detto che per me ho vinto il Grande Fratello”.

Secondo le indiscrezioni in merito alla vicenda le due sorelle avrebbero litigato proprio perché Ginevra avrebbe intrapreso la carriera musicale senza consultare la sua più famosa sorella, che per questo motivo avrebbe deciso di interrompere con lei ogni rapporto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Elettra Lamborghini ha preferito non proferire parola sull’argomento.