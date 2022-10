Ginevra Lamborghini: chi è il fidanzato segreto

Svelata l'identità del fidanzato segreto di Ginevra Lamborghini. Tutto quello che c'è da sapere.

Durante la sua partecipazione al GF Vip Ginevra Lamborghini ha mantenuto il massimo riserbo sull’identità del fidanzato che però adesso, secondo indiscrezioni, avrebbe finalmente un nome e un volto.

Ginevra Lamborghini: chi è il fidanzato

Secondo i rumor in circolazione il tanto chiacchierato fidanzato di Ginevra Lamborghini (che finora tutti hanno imparato a conoscere come Scucugnu, durante la sua partecipazione al GF Vip) si chiamerebbe Edoardo Casella e sarebbe un appassionato di basket e consulente CRM & Digital Marketing originario di Bologna.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e sembra che i due abbiano iniziato a frequentarsi solo da qualche mese (ossia durante l’estate 2022). Ginevra Lamborghini si deciderà a uscire allo scoperto con il suo fidanzato? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Il rapporto con Antonino

Nella casa del GF Vip l’ereditiera sembrava essersi avvicinata sempre di più a Antonino Spinalbese, e infatti in molti speravano che tra i due sarebbe presto sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia.

Antonino ha anche dimostrato di esserci rimasto male quando Ginevra è stata eliminata per via del caso Bellavia, e in tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

Ginevra nel frattempo sta ancor facendo i conti con gli insulti e le minacce a lei rivolti a causa del caso Bellavia al GF Vip e in tanti sperano che i due si chiariscano nelle prossime puntate del reality show.