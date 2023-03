Ginevra Lamborghini, la frecciatina a Antonino: "Fuori dalla casa è tutto diverso"

Una volta uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese non avrebbe fatto praticamente nulla per riavvicinarsi a Ginevra Lamborghini e, in queste ore, lei gli ha scagliato una frecciatina infuocata via social.

Antonino Spinalbese contro Ginevra Lamborghini

A quanto pare i rapporti sono diventati praticamente inesistenti tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che, nella casa del GF Vip, sembravano aver instaurato un legame speciale (e si erano baciati anche in diretta tv). In queste ore la sorella di Elettra Lamborghini sembra aver scagliato una frecciatina infuocata contro l’hair stylist che, una volta uscito dal programma, non avrebbe fatto nulla per rivederla.

“Antonino che fine ha fatto? Non lo so, perché lo chiedete a me? In realtà siamo rimasti amici ma come poi alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava. Forse le cose dovevano andare così”, ha dichiarato Ginevra ai suoi fan, e ancora: “Se ero pronta a conoscerlo? Certo, ci tengo a dire che è sbagliato attaccare sia lui che me: sono scelte, di certo non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Non c’è da piangere e credo che siamo in buoni rapporti, non ci sentiamo perché lui ha la sua vita e io ho la mia. Chi lo sa un domani, lascio sempre la porta aperta”.

Nelle ultime settimane Antonino è stato avvistato in compagnia di Carolina Stramare e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.